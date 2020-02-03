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وزيرة الصحة: 65 مليون جنيه تكلفة تجهيز مستشفى مطروح

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المصريون ـ متابعات

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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن إن مستشفى مطروح التي استقبلت العائدين من المصريين تحتوى على 59 سرير رعاية مركزة، و59 تنفس صناعي.
وتابعت زايد، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، «65 مليون جنيه تكلفة تجهيز مستشفى مطروح خلال 48 ساعة لاستقبال العائدين من الصين»، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتقديم أعلى معايير الخدمة للعائدين دون النظر إلى التكلفة.
وأضافت، «هناك جهود أخرى منفصلة بذلتها وزارة الطيران والأجهزة الأخرى»، مردفة «مصر دولة عريقة وقائدها لديه رؤية».

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