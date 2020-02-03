رسالة هامة من وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور

03 فبراير 2020 - 11:08 م

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة مهمة لأولياء الأمور قائلًا: «أحب أقول لأولياء الأمور مستوى أولادكم ارتفع، ولا تقلقوا من فكرة الدخول إلى الجامعة، لأن التنسيق لم يتغير حتى الآن».



وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن الوزارة تعمل على تغيير ثقافة الامتحانات، والانتقال من الاسئلة النموذجية لأسئلة تعتمد على الفهم وليس الحفظ، مشيرًا إلى أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة، صدرت العام الماضي بالأولون، وهذا أمر ليس جديد.



وأشار «شوقي» إلى أن مستوى الطلاب في الصف الثانوي ارتفع بنسبة ملحوظة لا تقل عن 20%، وهذا إنجاز كبير جدًا، موضحًا أن فكرة الألوان أقرب إلى التقديرات المماثلة في الجامعة، وتهدف إلى إرسال رسالة للطالب بأن لا يكون هدفه الحصول على الدرجات فقط والعمل على رفع مستواه.

