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اعتقال 4 إيرانيين في الدنمارك وهولندا بتهمة التجسس

عرب وعالم

الدانمارك
الدانمارك
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المصريون ووكالات

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أعلنت السلطات الدنماركية والهولندية، توقيف 4 إيرانيين من أعضاء "حركة النضال العربي لتحرير الأهواز".
وأوقف جهاز الأمن الدنماركي 3 إيرانيين، بـ"تهمة التجسس لأشخاص وجهات تابعة لجهاز استخباراتي سعودي"، حسبما نقلت "أسوشيتيد برس".
وقال إن الموقوفين "متهمون بالتجسس لمدة استمرت 6 سنوات بدأت من العام 2012".
وأوضح أنه تم اعتقال المتهمين في مدينة رينغستد، التي تبعد نحو 60 كم جنوب غرب العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، حسب المصدر ذاته.
ولم يتسن الحصول على تعليق من الجانب السعودي بشأن ما ذكره جهاز الاستخبارات الدنماركي.
بدوره، قال فين بورش أندرسون، المتحدث باسم جهاز الأمن الدنماركي، إن القضية "معقدة للغاية، كون دولتين (السعودية وإيران) تعمل كل منهمها على إحداث صراع داخل الأخرى"، حسب الوكالة الأمريكية.
كما أشار إلى توقيف إيراني رابع في مدينة ديلفت الهولندية، الإثنين، بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي أو أكثر في إيران، فضلا عن الانتماء لمنظمة إرهابية.
وتابع: "توقيف الـ 3 إيرانيين في الدنمارك، على صلة بواقعة الاعتقال التي طالت إيراني رابع في هولندا".
وأوضح أن حركة "النضال العربي لتحرير الأهواز" (مقرها لندن) لديها جناح مسلح ينفذ هجمات في إيران، لاسيما ضد الحرس الثوري الإيراني، وكذلك حقول النفط والغاز.




وأردف بالقول: "إذا ثبتت إدانتة الموقوفين، فإنهم سيواجهون عقوبة السجن المؤبد، والتي يبلغ متوسطها في الدنمارك 16 عامًا".


ولم تكشف السلطات الدنماركية أو الهولندية حتى الساعة عن هوية المتهمين. -

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