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وزير التعليم

رسالة هامة من وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور

مستشفي حميات إمبابة صورة أرشيفية

"حميات إمبابة" تكشف حقيقة تسجيل إصابة بكورونا في مصر

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"حميات إمبابة" تكشف حقيقة تسجيل إصابة بكورونا في مصر

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مستشفي حميات إمبابة صورة أرشيفية
مستشفي حميات إمبابة صورة أرشيفية
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المصريون ـ متابعات

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نفى الدكتور محمود خليل، مدير مستشفى حميات إمبابة، ما تداولته القنوات الإرهابية حول إصابة مواطن مصري بفيروس كورونا.
وقال خليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»،  «المريض وائل محمد الصاوي أقدم إلى المستشفى، الخميس الماضي، وأخبرنا أنه تعامل مع تاجر مصري يتعامل مع آخر صيني، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل، وتلقى علاجًا حيث تم حجزه في قسم الأمراض التنفسية».
وتابع، «المريض حجز تحت مسمى إنفلونزا حيث كان يعاني من أعراض نزلة برد عادية»، مشيرًا إلى أن المريض تعدى على طاقم التمريض بسبب احتجازه في المستشفى، وهدد بنشر فيديوهات على القنوات الإرهابية.
وأضاف، «المريض صوّر فيديو مزيف حول الخدمات المتواجدة في المستشفى، ونشره على القنوات الإرهابية وأعتقد أن الأمر كان مرتبًا»، معلقًا، «المريض صوّر نفسه، وهو يرتدي الكمامة الوقائية ما يعد دليلًا واضحًا على اهتمام المستشفى بالحالة».

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