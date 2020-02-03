» رد ناري من "الصحة" على صور "كمامة الوزيرة"

03 فبراير 2020 - 10:10 م

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل عودة عدد من المصريين المقيمين في الصين على خلفية انتشار فيروس كورونا.



وقال "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الطائرة هبطت في مطار العلمين اليوم الاثنين، حيث استقبلت وزيرة الصحة العائدين برفقة فريق من الحجر الصحي والطب الوقائي، مشيرا إلى أنه تم إجراء فحوصات طبية لمدة 3 ساعات للعائدين من الصين، حيث يتجهون إلى مقر الحجر الصحي.



وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أنه تم اختيار أحد مستشفيات مطروح لتكون مقرا للحجر الصحي، كونها تبعد عن المناطق السكنية، فضلا عن انخفاض نسبة التلوث في مطروح.



وحول الصورة المتداولة لوزيرة الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي كمامة بشكل خاطئ، قال "مجاهد": "الصور للوزيرة خلال تفقد المهبط والإجراءات الوقائية قبل وصول طائرة العائدين من الصين"، مؤكدا أنه تم اتباع الإجراءات الوقائية بحسم فور وصول الطائرة.

وأكمل: "الطائرة القادمة من الصين كانت تحمل 3 سيدات حوامل من بينهم واحدة وضعت قبل إقلاع الطائرة من الصين".



