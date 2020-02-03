هذا هو سر اختيار مطروح لإقامة العائدين من الصين

03 فبراير 2020 - 10:00 م

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أسباب اختيار مستشفى بمحافظة مطروح لاستقبال المصريين العائدين من الصين.



وقالت زايد، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، «المصريون العائدون من مدينة ووهان غير مسموح لهم بالاختلاط بالآخرين خلال فترة الحجر الصحي، عكس طاقم الطائرة الذي سيسمح له بالتجول داخل المستشفى بإجراءات وقائية محددة».



وأشارت إلى أن خلو مطروح من التلوث وراء اختيار مستشفى بها لإقامة المصريين القادمين من الصين خلال فترة الحجر الصحي، فضلًا عن وجود مطار العلمين القريب من مطروح، لافتة إلى أن المصريين الاثنين اللذين احتجزا في مطار الصين بسبب ارتفاع درجة حرارتهما لم يثبت إصابتهما بكورونا.









