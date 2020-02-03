«نتنياهو» يعلن تطبيع العلاقات مع السودان

03 فبراير 2020 - 09:25 م

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، عن عقد اتفاق مع رئيس مجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يقضي بتطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال "نتنياهو" عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" :« إلتقى رئيس الوزراء نتنياهو اليوم رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان في عنتيبي بأوغندا بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني واتفقا على إطلاق تعاون سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين».

وتابع :« يؤمن رئيس الوزراء نتنياهو بأن السودان تسير في اتجاه جديد وايجابي وعبر عن رأيه هذا في محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي».

وأتبعها :« يريد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان مساعدة دولته في الدخول في عملية حداثة وذلك من خلال إخراجها من العزلة ووضعها على خريطة العالم».

وأوضح :« بحثت مع الرئيس الأوغندي موسيفيني تعزيز التعاون بين البلدين وتدشين رحلات مباشرة بينهما وفتح سفارة أوغندية بأورشليم وأخرى إسرائيلية بكمبالا ورد الرئيس موسيفيني: "إذا قال صديق إنه يريد أن تكون سفارتنا هنا وليس هناك, لا أرى أي مبرر لعدم القيام بذلك. ندرس الموضوع"».