» فيديو خطير يكشف سر انتشار فيروس كورونا

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فيديو خطير

سر انتشار

تعيش الصين حالة من الفزع خلال الأيام الحالية، بعد انتشار فيروس كورونا القاتل، خاصة في مدينة ووهان، التي تكثر فيها أسواق اللحوم مما يتوافد عليها الكثيرون.

وانتشر مقطع فيديو خطير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قتل الحيوانات في أسواق ووهان الصينية، وبيعها للمواطنين لطهيها في المنزل وتناولها.

وجاء الفيديو الذي نشرته صفحة تحمل اسم «محمد حسني مبارك»، بعنوان: «فيديو خطير جدًا.. لو عايزين تعرفوا ليه ووهان بلد فيروس كورونا اتفرجوا على الفيديو ده.. الفيديو ده من مقاطعة ووهان في الصين».

الفيديو الذي تسبب في إيذاء شعور مشاهديه من بشاعة وهول الموقف، أظهر ما يأكله الشعب الصيني من الحشرات بأنواعها والحيوانات المختلفة المحرم أكلها منها الفئران والثعابين.

وفي سياق متصل، يُعتقد أن سلالات الفيروسات المنتشرة على نطاق واسع لم تأتي من البشر بل الحيوانات.

فيقول الأستاذ «إيستون»: إنه «يجب تغيير طبيعة الفيروس بطريقة ما في العادة لكي يحصل على فرصة النمو والانتشار بشكل جيد في مضيفه الجديد».

ويضيف خلال تصريحات نقلتها «بي بي سي» البريطانية: أنه في هذه الحالات النادرة، التي ينتقل فيها فيروس من أسرة كورونا من الحيوان إلى الإنسان، قد تكون العواقب وخيمة جدًا.

ومنذ يومين، تداولت أنباء على المواقع الإخبارية، أفادت بأن الملياردير العالمي وصاحب شركة مايكروسوفت، «بيل جيتس»، تنبأ خلال عام 2019، بتفشي هذا المرض من الصين.

واستند جيتس، خلال حديثه، إلى أن وباءًا محتمل سيحل على العالم، ويبدأ من مدينة ووهان الصينية، بسبب انتشار أسواق اللحوم التي تمتلئ بالطيور والحيوانات هناك.

وقال الملياردير العالمي، إن ما يساعد على انتشار الوباء الذي أصبح حقيقة خلال هذه الأيام، أن اللحوم هناك تكون مختلطة بالدماء، مما يؤدي إلى تفشي المرض.

شاهد الفيديو..

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