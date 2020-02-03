  • الإثنين 03 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر10:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
آبي أحمد

تعليق غير متوقع من "آبي أحمد" بشأن الانتهاء من سد النهضة

أرشيفية

تراجع كبير في سعر الذهب.. والدولار يسجل هذا الراقم

نتنياهو

«نتنياهو» يعلن تطبيع العلاقات مع السودان

أرشيفية

غضب من استمرار «بيع الأدوية عبر السوشيال ميديا»

حلا الترك ووالدتها

فنانة شهيرة تقاضي والدتها والأخيرة تتعرض للابتزاز

كاس العالم 2022

قطر تستعين بـ«تركيا» لإنقاذ تنظيم كأس العالم 2022

صلاح وميسى

صحيفة إسبانية: ميسي كلمة السر وراء رحيل صلاح عن ليفربول

جانب من الفيديو

كاميرا مراقبة توثق لحظة مقتل شاب على يد فتاة في السعودية

الخطيب

بيان.. أول تحرك رسمي للأهلي بشأن أزمة مباراة أم درمان

وسيم يوسف

داعية إماراتي باكيًا: «أقسم بالله بعت سيارتي لأرد كرامتي»

مهاجم أستون فيلا: «المحمدي» و«تريزيجيه» ساعدوني كثيرًا

الرياضة

استون فيلا
استون فيلا
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رسالة صادمة من لاعب أستون فيلا لـ"تريزجيه" بعد هدفه: أنت فلاح

#

تعليق لا يصدق من مدرب أستون فيلا عن تريزيجيه بعد هدفه القاتل

#

«المحمدي» و«تريزيجيه» يسطران تاريخًا لمصر بـ«البريميرليج»

#

ماذا قال «صلاح» لـ«تريزيجيه» بعد موقعة ليفربول واستون فيلا؟

المصريون

تريزيجيه

المحمدي

استون فيلا

أعرب علي سماتا، مهاجم فريق أستون فيلا والمنتخب التنزاني، سعادته الغامرة بالانتقال إلى صفوف «الفيلا» خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ودخل سماتا التاريخ من أوسع أبوابه خلال مواجهة أستون فيلا نظيره بورنموث، ضمن الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أصبح أول لاعب تنزاني يشارك في مباراة بالبريميرليج، وأيضا أول تنزاني يسجل هدفًا في البطولة.

ويضم أستون فيلا ثلاثي إفريقي وهم الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه، وأحمد المحمدي، بالإضافة إلى الدولي الزيمبابوي مارفيلوس ناكامبا.

وقال سماتا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «BBC»: "لقد ساعدوني كثيرًا على الاندماج مع الفريق، وشعرت بأنني أستطيع اللعب هنا".

وأضاف: "يمكنك اللعب في الدوري الإنجليزي، لقد كانت الأمور جيدة جدًا بالنسبة لي منذ انضمامي للفريق والجماهير شجعتني كثيرًا لأكون أفضل".

سماتا أعرب عن عدم انزعاجه من التحدي الذي يواجهه باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضا المعركة التي يخوضها أستون فيلا في صراع الهبوط، قائلًا: "سنحاول الفوز بالكثير من النقاط، إنه تحدي لنا الآن وعلينا أن نفعل ذلك".

وتابع: "الدوري الإنجليزي منافسة قوية، فهم على حق عندما يقولون إنه الدوري الأقوى في العالم".

وانتقل سماتا إلى اأستون فيلا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعقد يمتد إلى أربع سنوات ونصف.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. اتجاه لتجميد «كهربا» في الأهلي
» فنانة شهيرة تقاضي والدتها والأخيرة تتعرض للابتزاز
» فيديو خطير يكشف سر انتشار فيروس كورونا
» صدمة أثناء تغسيل الفنانة «سوزي».. لها عضو ذكري
» بالفيديو.. 4 قتلى في حريق ناقلة نفط بالإمارات
» قطر تستعين بـ«تركيا» لإنقاذ تنظيم كأس العالم 2022
» "الديهي": أيمن نور حصل على الجنسية التركية
» «كلوب» يهاجم الصحفيين بسبب محمد صلاح
» لحظة العثور على جثة قتيل داخل سيارة بالسعودية
» وفاة عروس أثناء معاشرة زوجها لها.. ما حدث صادم
» الأهلي يعلن غياب رمضان صبحي عن مواجهة بيراميدز

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:36

  • عشاء

    19:06

من الى
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة