» بالفيديو.. 4 قتلى في حريق ناقلة نفط بالإمارات

03 فبراير 2020 - 08:46 م

كشفت وكالة "أسوشيتد برس"، أن 4 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في حريق نشب بناقلة نفط بالإمارات الأسبوع الماضي.

واندلع الحريق على متن ناقلة نفطية قبالة إمارة الشارقة.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسي هندي في الإمارات اليوم، أن هنديين بين القتلى الأربعة، وأن السلطات الإماراتية لم تنته بعد من تحديد هوية القتيلين الآخرين.

ولفت إلى أن الحريق نشب عندما كان طاقم الناقلة المؤلف من 56 بحارا، 12 منهم هنود، يستعد لقطر السفينة إلى الهند لتحويلها لخردة.

وكانت الناقلة لحظة نشوب الحريق على بعد نحو 34 كيلومترا عن سواحل الشارقة، ولا يزال الغموض يلف سبب الحادث.

ولم يعلن الجانب الإماراتي بعد عن سقوط ضحايا جراء الحادث، وأفادت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات بإنقاذ طاقم الناقلة التي تبحر تحت علم بنما.

وحسب تقارير إعلامية، سبق أن كان طاقم الناقلة المنكوبة عالقا على متنها على مدى عام دون تلقي رواتب ودون أن يتمكن من مغادرتها، بسبب منازعة قانونية بشأنها.

وفي نهاية المطاف استطاع البحارة العودة إلى بلدانهم في يونيو 2018، غير أن السفينة بقيت قبالة سواحل الإمارات.