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إنبي يهزم المقاولون العرب بالدوري

الرياضة

المقاولون العرب
المقاولون العرب
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أمير سعد

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المقاولون العرب

انبى

فاز فريق إنبي على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري العام.

شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين وتمكن لاعبو إنبي من السيطرة على أحداث المباراة وإحراز الهدف الأول في الدقيقة " 29" عن طريق اللاعب محمود قاعود  من خلال رأسية قوية عقب استقبال عرضية قوية من عبد الرحمن عماد ، لتسكن شباك المقاولون العرب.

وتمكن محمد شريف من إحراز الهدف الثاني في شباك المقاولون في الدقيقة " 64" من  خلال هجمة منظمة  من قبل لاعبي إنبي تنتهي بتمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء  ليتمكن شريف من وضعها بطريقة مباشرة لتسكن شباك المقاولون .

وقبل انتهاء المباراة تمكن لاعبو المقاولون العرب من السيطرة على المباراة وتسديد الهجمات حتى إحراز الهدف الأول في الدقيقة "75" عن طريق اللاعب  سيف الدين الجزيري من خلال ركلة جزاء .

وحاول لاعبو المقاولون إحراز هدف التعادل في شباك نادي إنبي ولكن لم يمهلهم الوقت لتنتهي المباراة بفوز إنبي بهدفين مقابل هدف للمقاولون.

ويحتل إنبي المركز السادس برصيد "23" نقطة بينما تواجد المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد "32" نقطة  من جدول ترتيب الدوري المصري .

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