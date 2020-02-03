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حظر النقاب على الطبيبات والممرضات بالمستشفيات الجامعية

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أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمي، قرارًا صدر أمس الأحد، بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والعضوات المعاونات، وكذلك الطبيبات والممرضات اللاتي يعملن بمستشفيات عين شمس الجامعية.

وجاء صدور القرار بعد أيام من صدور قرار من المحكمة الإدارية العليا، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة السابق الدكتور جابر نصار بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

وجاء في نص القرار الذي اعتمده رئيس جامعة عين شمس بتاريخ 30-1-2020، وصدر أمس 2-2-2020، ونشره عضو مجلس النواب محمود بدر عبر صفحته على "تويتر"، أنه بالإستناد إلى نصوص الدستور وقرار المحكمة الإدارية العليا وشكاوي الطلاب إلى عمداء بعض الكليات تقرر حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

كما يحظر – بموجب القرار- على الطبيبات وهيئة التمريض ومساعديهم بالمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة والوحدات التابعة لها التعامل مع المرضى وهن منتقبات.

ونص القرار في مادته الثالثة على أن كل من يخالف هذه القرارات يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت الأسبوع الماضي، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

 وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير لها باستمرار حظر النقاب، لأنه يؤثر علي العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بعدم قبول الدعاوى المقامة من أحمد مهران وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.




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