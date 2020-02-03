شكوك حول مشاركة مهاجم أتليتكو مدريد أمام ليفربول

03 فبراير 2020 - 06:42 م

تحوم الشكوك حول مشاركة ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني أمام ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري ألطال أوروبا بعد إصابته في فخذه الأيمن.

وقال النادي في بيان إن "ألفارو موراتا يعاني من اصابة عضلية في الفخذ الايمن. عودته الى الملاعب تتحدد من خلال تجاوبه مع العلاج".

وأُصيب موراتا خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد ريال مدريد في ديربي المدينة السبت في الدوري المحلي.

ويستقبل أتلتيكو ليفربول حامل اللقب القاري على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية يوم 18 فبراير الحالي ويأمل أن يتمكن موراتا من المشاركة لا سيما في ظل غياب المهاجمين دييجو كوستا والبرتغالي جواو فيليكس.