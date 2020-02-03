وفاة سيدة أثناء محاولتها فقدان وزنها

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وفاة سيدة

تخسيس

فقدان وزن

شهت هونغ كونج الصينية، مصرع سيدة حاولت تخفيف وزنها عندما قامت بعملية شفط دهون.

وتوفيت السيدة بعد عدة أيام من خضوعها للعملية في عيادة في العاصمة سيئول في كوريا الجنوبية، وفقا لموقع AsiaOne نقلا عن مصدر في الشرطة المحلية.

ودخلت المرأة في غيبوبة في 28 يناير الماضي خلال العملية، ونقلت على وجه السرعة إلى المستشفى، لكن الأطباء فشلوا في إنعاشها.

وتوفيت المرأة بسبب خطأ في  التخدير وقال الطبيب المعالج: "قد يكون سبب الوفاة رد فعل تحسسي أو جرعة زائدة من الأدوية المستخدمة في التخدير".

ويقوم خبراء الطب الشرعي بإجراء تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة كما تجري الشرطة تحقيقا في الحادث.


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