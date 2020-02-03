» حمو بيكا يوجه رسالة للصين عن انتشار فيروس كورونا

نشر مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وجه خلاله رسالة إلى الصين، بعد تفشي فيروس كورونا والأضاع الصعبة التى تعيشها الآن.

وقال «بيكا» في الفيديو إن الشعب الصينى سبب تفشى هذا الفيروس بسبب تناول لحوم الحيوانات المحرمة، مثل الكلاب والخفافيش والقطط.

وأوضح مغني المهرجانات فى الفيديو: «بقول للمصريين فى الصين بإذن الله هترجعوا سُلام وبقول معلش شدة وهتزول وكلكوا هترجعوا لأولادكوا سالمين».

وتابع: «الصيينين بياكلوا تعابين وخفافيش وكلاب والحاجات دى فيها سم، ربنا يعفوا ويشيل همكم وبإذن الله يلاقولكوا علاج للفيرس اللى جالكوا، وأنا كان معايا 2 صحابى فى الصين وكلمتهم وقلت لهم روحوا حللوا علشان منموتوش وهينقرض من الدنيا».