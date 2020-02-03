مفاجأة صادمة.. إدارة الأهلي وراء قرار رحيل «إكرامي»

03 فبراير 2020 - 05:39 م

أكد الإعلامي أحمد شوبير، حارس الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي والمنتخب السابق، أن شريف اكرامي لاعب الفريق، أبلغه بأنه يكن كل الحب والتقدير والاحترام لمجلس ادارة النادي، خاصة عقب إعلان قراره بالرحيل عن الفريق في نهاية الموسم.

وأضاف «شوبير» في تصريحات إذاعية، أن إكرامي لديه عتاب لمجلس الإدارة ومسئولي الفريق بشأن تجديد عقده مع الفريق.

وأكمل، أن إكرامي كان يفضل ان يكون موقف الادارة واضحا بشأن التجديد له ولـ حسام عاشور ووليد سليمان واحمد فتحي مشددا ان موقف الادارة غير الواضح أغضبه.

وتابع حارس الأهلي الأسبق، أن إكرامي كان بإمكانه الرحيل خلال الفترة الحالية ولكنه لن يرحل إلا بالتنسيق مع إدارة النادي.

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بـعد مشوار امتد اكثر من 23 عاما ناشئًا و لاعبا بالفريق الأول، و مع اقتراب نهاية تعاقدي الحالي،فقد استخرت الله في اتخاذ أحد أهم قراراتي و أصعبها داخل النادي الأهلي و التي بها ارفع الحرج عن مجلس الإدارة التي أكن لها كل احترام و لما استشعرته أيضا من حساسية تجاه هذا الملف".

وأضاف: "23 عاما اعتدت فيهم علي تحمل المسئولية داخل الملعب فلا يوجد متعة في كرة القدم اكثر من متعة المباريات والمشاركة فيها حاملا شعار الأهلي، وظل هدفي خلال الفترة الماضية محاولة العودة من جديد للعرين بالجهد الشاق والصبر منتظرًا فرصة حقيقية ولكن يوم تلو الأخر يصبح الواقع أكثر صعوبة.

وتابع: "صراع معنوي شديد أجبرني علي ضرورة اتخاذ القرار الأصعب، فهو النادي الذي بداخلي ذكرى جميله في كل ركن من أركانه و الفريق الذي لم أتخيل أن يحمي عرين آخر سواه، فالقرار كان عبئا نفسيا ثقيلا ولكن ترك مركزي بلا أزمات فنية و استقرار الفريق و موقف الإدارة، كلها عوامل أعانتني علي اتخاذ القرار".

وأكمل : "لم أكن أنوي مطلقا اتخاذ قرار اللعب خارج النادي الأهلي، لكن في نفس الوقت حاولت جاهدا السيطرة علي رغبتي في التواجد داخل الملعب، فترة ليست بالقصيرة دامت أكثر من عامين شهد فيهم الجميع باحترافي والتزامي الكامل، مطبقًا كل ما تعلمته من مبادئ ونظام وسلوك طوال مسيرتي داخل النادي.