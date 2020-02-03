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لحظة العثور على جثة قتيل داخل سيارة بالسعودية

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الطيب حسين

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حائل

جثة قتيل

نشرت صحيفة سبق السعودية، مقطع فيديو يظهر لحظة العثور على قتيل داخل سيارة شمال حائل.

ووثّقت الواقعة كاميرا مراقبة، حيث ظهر شخص يُوقف سيارة بالشارع ويغادرها بسرعة، ليغادر المكان مع سيارة أخرى من نوع كابرس، ويتجهان إلى جهة غير معلومة.

واتضح أن السيارة المتوقفة بداخلها مواطن عشريني مُتوفى، بعد أن ظهر عليه آثار الضرب، وتهشم برأسه.

 وقالت الصحيفة إنه تم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الحادثة، وتم نقله إلى ثلاجة الموتى بمستشفى حائل العام.


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