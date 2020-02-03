  • الإثنين 03 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

حظر النقاب على الطبيبات والممرضات بالمستشفيات الجامعية

آبي احمد

تصريح مفاجئ من "آبي أحمد" بشأن مفاوضات سد النهضة

خالد بشارة

كاميرا تكشف مفاجأة في وفاة الرئيس التنفيذي لـ«أوراسكوم»

المملكة العربية السعودية

تحرك سعودي لاحتواء أزمة سببها "كورونا"

اكرامى

مفاجأة صادمة.. إدارة الأهلي وراء قرار رحيل «إكرامي»

الصين تحتجز مصريين مصابين بفيروس كورونا

الصين تحتجز مصريين مصابين بفيروس كورونا

جانب من الفيديو

كاميرا مراقبة توثق لحظة مقتل شاب على يد فتاة في السعودية

الخطيب

بيان.. أول تحرك رسمي للأهلي بشأن أزمة مباراة أم درمان

نابولي

اشتباه إصابة نجم نابولي بفيرس «كورونا» المميت

الفنانة جويل بدر

صدمة أثناء تغسيل الفنانة «سوزي».. لها عضو ذكري

بيان.. أول تحرك رسمي للأهلي بشأن أزمة مباراة أم درمان

الرياضة

الخطيب
الخطيب
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أول قرارات «كاف» بشأن مباراة الهلال والأهلى

#

أول رد سعودي على تصريحات "أردوغان" بشأن "صفقة القرن"

#

وتحرك عاجل من "الخطيب".. تحريض ضد بعثة الأهلى بالسودان

#

أول تحرك إيراني رسمي ردًا على اغتيال "سليماني"

المصريون

الاهلى

الهلال السوداني

أبطال إفريقيا

ام درمان

كشف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أسباب عدم تقديم شكوى إلى «كاف» بخصوص الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها بعثة فريق الكرة في السودان، إبان مباراة الهلال في ختام دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقية.

وجاءت الأسباب في بيان رسمي ونصه الآتي:

يأسف مجلس إدارة النادي الأهلي لما تعرضت له بعثة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة الهلال السوداني الشقيق في دوري أبطال إفريقيا، التي جرت مساء السبت الماضي بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان.. فقد تجاوزت مجموعات عديدة من جماهير الهلال السوداني كثيرًا بحق الأهلي ولاعبيه، بدأت بتهديدات مسبقة قبل المباراة، ثم هتافات مسيئة في المدرجات، وإلقاء الكراسي المحطمة على اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني والإداري وقذفهم بزجاجات المياه أثناء المباراة. ثم قيام بعض الجماهير باقتحام الملعب ومحاولة الاعتداء على لاعبي الأهلي، ولولا التدخل الفوري لرجال الشرطة والجيش في السودان ونزولهم إلى أرض الملعب لحدث ما لم يحمد عقباه، ثم استكمال اللقاء في أجواء ليس لها علاقة بالرياضة، فضلًا عن إصرار جماهير الهلال الشقيق على عدم مغادرة ملعب المباراة بعد نهايتها للتربص بلاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري ومحاولة الاعتداء عليهم، الأمر الذي ترتب عليه إجبار البعثة بالكامل وجماهير الأهلي المرافقة على عدم مغادرة ملعب المباراة، بناءً على تعليمات من رجال الشرطة السودانية لحين انصراف جماهير الهلال.. كل هذا وقد حدث على مسمع ومرأى من الجميع ونقلته الشاشات، فضلًا عن المادة الفيلمية التي حصلت عليها بعثة الأهلي، والتي ترصد كل هذه التجاوزات المؤسفة التي وقعت لأسباب غير معروفة.

لـــذلـــــــــــك،،

قام مجلس إدارة النادي خلال الساعات الماضية بدراسة كل ما تعرض له فريق الكرة في رحلة السودان، واستطلع كل ما جرى من خلال الشاشات أو مقاطع الفيديو التي تم الحصول عليها، وتيقن أن كل ما حدث يخالف بل ويناهض قواعد ولوائح «كاف» وقبلها العلاقة الوطيدة بين الناديين، ويضع نادي الهلال وجماهيره تحت طائلة العقوبات القاسية، وهو حق أصيل للأهلي ولاعبيه الذين تعرضوا لتجاوزات واعتداءات غير مبررة.

– لـــكــن –

مجلس الإدارة وهو المنوط به الحفاظ على حقوق النادي، والذي لم يفرط ذات يوم في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق الأهلي في كل زمان ومكان، قرر عدم تقديم شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحق نادي الهلال السوداني وجماهيره لعدة اعتبارات، يعتز بها الأهلي ويضعها أولوية دائمًا قبل الفوز ببطولة أو نتيجة مباراة وهي:

أولًا: تقديرًا واحترامًا للعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان والتي لا يعرف قيمتها كل من شارك في الأحداث المؤسفة التي جرت في أم درمان.

ثانيًا: تثمينًا للجهود الكبيرة التي بذلها المسؤولون في الشرطة والجيش السوداني، الذين يستحقون كل التحية على دورهم الكبير في تأمين بعثة الأهلي طوال فترة الإقامة هناك.

ثالثًا: الحرص الكامل من النادي الأهلي على ألا يلحق بنادي الهلال السوداني الشقيق الضرر البالغ، خاصة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تابع الأحداث وقد يقوم بتطبيق النصوص اللائحية بعد التجاوزات والاعتداءات التي شهدها ملعب المباراة.

خـــــتــــامـــًا،،

يتوجه مجلس إدارة النادي الأهلي بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لكافة الجهات المسؤولة في الدولة المصرية، التي قامت كعادتها بدورها على الوجه الأكمل في الداخل والخارج، لتأمين سلامة بعثة الأهلي في السودان، وفي مقدمتها وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة والسفارة المصرية في السودان، التي بذلت جهدًا يستحق التقدير والاتحاد المصري لكرة القدم.

وتبقى مصر كبيرة وآمنة بجهود كل أبنائها المخلصين.

النـــادي الأهلـــي

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «كلوب» يهاجم الصحفيين بسبب محمد صلاح
» الأهلي يعلن غياب رمضان صبحي عن مواجهة بيراميدز
» حمو بيكا يوجه رسالة للصين عن انتشار فيروس كورونا
» لحظة العثور على جثة قتيل داخل سيارة بالسعودية
» الإسماعيلي يسقط أمام أسوان بهدفي «فريد» و«عبد المجيد»
» مقتل رفيق "قاسم سليمانى" فى سوريا
» عزل العاصمة الإسبانية عن العالم
» هدية ثمينة من مورينيو لـ«صلاح» وزملائه في ليفربول
» بعد مقتل جنود أتراك بسوريا.. تركيا تحذر روسيا
» احذري.. "البوتكس".. قد يسبب الشلل وهذه الأمراض الخطيرة
» طريقة تقييم الطلاب بالصف الثالث الثانوي العام القادم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:06 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:36

  • عشاء

    19:06

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني