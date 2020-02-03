صورة غريبة لوزيرة الصحة تثير الجدل

03 فبراير 2020 - 05:14 م

أحدثت صورة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أثناء استقبال المصريين الوافدين من الصين بمطار العلمين، حالة من الجدل بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتدت الوزيرة "الكمامة" بشكل خاطئ.

وظهرت الوزيرة مرتدية الكمامة على فمها فقط دون أنفها ما عرضها لموجة سخرية وانتقاد من قبل البعض، حيث اعتبر الناقدون لها أن ما فعلته "كارثة" حينما تفشل الوزيرة في ارتداء الكمامة بشكل صحيح تفاديًا للإصابة بأي مرض فيروسي.

بينما رد آخرون أن المصريين القادمين من الصين لم يكونوا قد وصلوا في هذه اللحظات وأنه مع حرارة الطقس اضطرت الوزيرة لإنزال الكمامة من على أنفها لتتنفس بسهولة، مؤكدين أنها كانت في محاكاة قبل استقبال العائدين من الصين.

واستقبلت الدكتورة هالة زايد، المصريين القادمين من الصين والذين تجاوز عددهم 300مواطن ومواطنة بمطار العلمين بمحافظة مطروح.

وتم إخلاء مستشفى النجيلة وتجهيزها لاستقبالهم لعزلهم لمدة 14 يومًا حتى يتم التأكد من عدم نقلهم للعدوى.

وأكدت وزيرة الصحة للقادمين من الصين أن الدولة المصرية قادرة على حماية أبنائها وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع دخول أي أمراض وبائية أو معدية لمصر.

كما أكدت على جاهزية مستشفى الإخلاء وتوافر كافة التخصصات الطبية بها، مشيرةً إلى أن المستشفى تم تجهيزها لتصبح أسرتها بالكامل رعاية مركزة ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الأشعة ومزودة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية لتلبية كافة الاحتياجات الطبية للمصريين القادمين من الصين.

وزيرة الصحة رايحة تستقبل المصريين اللي راجعين من الصين ومطلعة مناخيرها من الكمامة الله عليكي يا فخر الصحة???? pic.twitter.com/Eh9wQ7BOIp — ?صُدفة (@sodfa_kh) February 3, 2020