عزل العاصمة الإسبانية عن العالم

03 فبراير 2020 - 04:52 م

أغلقت السلطات الإسبانية اليوم الاثنين، مطار مدريد باراخاس أدولفو سواريز الدولي في العاصمة مدريد.

جاء هذا بعد اكتشاف طائرة دون طيار تحوم بالقرب من منطقة الإقلاع.

كما علقت حركة الطيران في المجال الجوي بالقرب من المطار لمدة ساعتين على الأقل، وفعّلت إجراءات الطوارئ الخاصة بعمليات الهبوط والإقلاع وتحويل مسار الرحلات إلى مطارات أخرى.

وقالت شركة الطيران الإسبانية "إينا"، إنه تم توجيه 22 رحلة جوية من مطار العاصمة الإسبانية إلى وجهات أخرى، مضيفة أنه تم السماح للرحلات القريبة من المطار للهبوط لأسباب أمنية، لكنه ما زال مغلقًا حتى الآن.

وجاءت هذه الإجراءات بعدما لاحظ طياران وجود "الدرون".

وأشارت السلطات إلى أنه من المقرر استئناف العمل بالمطار في وقت لاحق اليوم، فيما شرعت قوات الشرطة في التحقيق في الواقعة.