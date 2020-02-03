بعد مقتل جنود أتراك بسوريا.. تركيا تحذر روسيا

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حذرت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، روسيا من مغبة عدم منع حكومة بشار الأسد من استهداف قوات الجيش التركي.

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في إدلب السورية إلى 6، بينهم مدني.

وقال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، إن أنقرة لن تتردد في اتخاذ إجراءات إذا لم تتمكن روسيا من منع هذا الأمر.

وكانت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أفادت بأن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وقادة في الجيش التركي توجهوا إلى الحدود مع سوريا، بعد مقتل جنود أتراك في إدلب.

إلى ذلك، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن بلاده لن تترك هجمات الجيش السوري على القوات التركية في إدلب دون رد.


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