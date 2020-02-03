مقتل رفيق "قاسم سليمانى" فى سوريا

03 فبراير 2020 - 04:35 م

قتل قيادي عسكري إيراني يدعى "أصغر باشا بور"، فى مدينة حلب السورية يوم أمس الأحد.

و"أصغر باشا" تعود أصوله إلى مدينة ري جنوب طهران، وكان من أوائل المقاتلين الذين رافقوا الجنرال الإيراني قاسم سليماني إلى سوريا.

وكانت وكالة أنباء "دفاع برس" قد نعت "أصغر باشا"، وقالت إنه قتل في معارك مع جماعات إرهابية في حلب السورية.

ووصفت الوكالة المقاتل بأنه "مدافع عن الضريح"، وهو اللقب الذي تطلقه طهران على المتطوعين الإيرانيين الذين يقاتلون في سوريا والعراق تحت رعاية الحرس الثوري الإيراني.