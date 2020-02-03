» طريقة تقييم الطلاب بالصف الثالث الثانوي العام القادم

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.طارق شوقي، أن درجات الطلاب بالصف الثالث الثانوي من 410 للتنسيق المعتاد.

وأوضح شوقي، عبر جروب "ادعم د.طارق شوقي"، أن أسئلة الامتحانات سوف تكون عن طريق نظام الأسئلة الجديد والتقييم الالكتروني.

وأوضح شوقي، عبر جروب "ادعم د.طارق شوقي"، أن أسئلة الامتحانات سوف تكون عن طريق نظام الأسئلة الجديد والتقييم الالكتروني.