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طريقة تقييم الطلاب بالصف الثالث الثانوي العام القادم

الحياة السياسية

وزير التعليم
وزير التعليم
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متابعات- الدويني فولي

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التعليم توضح حقيقة امتحان الصف الثالث الثانوي"أوبن بوك"

وزير التعليم

الثانوي

تقييم

العام القادم

الصف الثالث

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.طارق شوقي، أن درجات الطلاب بالصف الثالث الثانوي من 410 للتنسيق المعتاد.

وأوضح شوقي، عبر جروب "ادعم د.طارق شوقي"، أن أسئلة الامتحانات سوف تكون عن طريق نظام الأسئلة الجديد والتقييم الالكتروني.


جاء ذلك، ردا على أحد الطلاب لسؤاله عن نظام التقييم بالصف الثالث الثانوي وهل سيكون عبارة عن ألوان وتقييم دون درجات علشان وكيفية التعامل مع التنسيق.

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