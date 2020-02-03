» فتاة تفرض رسوم 750 جنيها لحضور زفافها وتحرم ابنة عمها من الحضور

03 فبراير 2020 - 02:19 م

فرضت فتاة بريطانية رسومًا لحضور زفافها قيمته 50 دولارًا للفرد أي ما يعادل حوالي 750 جنيهًا مصريًا، وذلك لاستعادة الأموال التي أنفقتها علي الحفل وتكاليف الزفاف.

وأكدت إحدى المدعوات أن العروسة هي من قامت بابتكار هذه الفكرة وخصصت أحد الحسابات البنكية لإرسال المال إليها قبل الزفاف، لافتة إلي أن العروسة كانت تدون الأسماء ومن يرسل المال يحصل على الدعوة، حتى لا يصطفوا في طوابير أمام مكان الاحتفال.

والمدعوة التي أذاعت الخبر هي ابنة عم العروسة ولأنها لن تستطيع تحمل نفقات الحفل لأنها طالبة فلن تتمكن من حضور الزفاف.