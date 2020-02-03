» «كورونا» الفيروس الذى هدد عرش الاقتصاد عالميا

03 فبراير 2020 - 02:17 م

أصبح فيروس كورونا يشكل حالة رعب للاقتصاد العالمي المرتبط بالصين، بعدما أثار هلع الناس والأسواق في شتى بقاع العالم.

وكالة «بلومبيرج» الأمريكية، توقعت أن يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر بنحو 160 مليار دولار بسبب تداعيات الفيروس.

وتعرض سوق العمل في الصين والأسواق المجاورة لنكسة حادة قد تعمق من الخسائر يوما بعد يوم، وهذا ما اضطر البنك المركزي الصيني لضخ 173 مليار دولار لمكافحة المرض.

ومن المتوقع أن تتزايد وتيرة ضخ الأموال الحكومية لاحتواء أثر الفيروس بالأسواق الصينية اليوم بعد عطلة طويلة محليا، مع تواصل الذعر العالمي من تفشي كورونا الجديد، وتسجيل أولى ضحايا الفيروس خارج الصين لمصاب صيني في الفلبين.