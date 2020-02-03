عرض مسرحي لـ"مودة" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

03 فبراير 2020 - 01:46 م

أقام البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" عرضًا مسرحيًا بعنوان "مودة" وذلك بالمسرح الكبير بمعرض القاهرة الدولي للكتاب أمس الأحد.

وقالت رندا فارس، مدير البرنامج إنه من الضروري مشاركة العرض ضمن فعاليات معرض الكتاب ومخاطبة جمهور المعرض لأن الهدف الرئيسي من العرض هو تسليط الضوء على المشكلات الأسرية المؤدية للطلاق ومن ثم الوصول لأسباب تلك المشكلات والعمل على حلها وتوعية الشباب المقبل على الزواج من خلال تقديم رسائل ضمنية للتوعية بكيفية اختيار الشريك وكيفية التعامل بين الزوجين.

وقال عمرو حسن، مخرج العرض المسرحي "مودة" أن وزارة التضامن الاجتماعي تتخذ نهجًا جديدًا في توصيل أهداف برامجها ورسالتها للجمهور المستهدف وذلك من خلال الفن وخصوصا المسرح لما فيه من تنوع مابين الاستعراض والحكي والتمثيل لنستطيع توصيل الهدف الرئيسي للعرض للمشاهد بشكل جذاب وجيد.

وقد لقى العرض إقبالاً جماهيرياً كبيراً من قبل رواد المعرض، وسوف يتم عرض "مودة" ضمن فعاليات اليوم الختامي لمعرض الكتاب.