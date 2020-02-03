شاهد.. حادث مروع لأكثر من 50 سيارة في السعودية

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وكالات - الدويني فولي

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تداول نشطاء على  مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحادث جماعي مروع في المملكة العربية السعودية على طريق ضباء المؤدي لجامعة تبوك.

وأظهر الفيديو المتداول بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من السيارات وقد اصطدمت ببعضها البعض، كما استقرت سيارات فوق الأخرى من شدة الاصطدام.

وحسب النشطاء فإن الحادث الجماعي شمل 50 سيارة، فيما لم يتضح بعد إذا كان هناك حالات مصابة أم لا.

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