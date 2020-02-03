فضحية جنسية تهز الرياضة الفرنسية

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فرنسا

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تزحلق

اعترف الفرنسي جيل باير، المدرب السابق للتزحلق على الجليد، بإقامة علاقة حميمة والاعتداء الجنسي المتكرر على بطلة فرنسا سارة أبيتبول، عندما كانت في منتصف عقدها الثاني.

وبعد أن قامت أبيتبول صاحبة برونزية بطولة العالم للتزحلق على الجليد عام 2000 باتهام باير البالغ 62 عامًا باغتصابها في السابق، اعترف الأخير بفعلته قائلا: "أنا اعترف أنني أقمت علاقة حميمة مع أبيتبول، أدرك تماما أن ما حصل بيننا غير مقبول نظرًا لمركزى وعمر سارة في ذلك الوقت. لقد ارتكبت خطأ فادحا وسببت لها أذى نفسيا عميقا، أشهر بالندم الشديد وأعتذر بشدة".

وجاءت اعترافات باير بعد أن صُدم الرأي العام الفرنسي بكتاب أصدرته أبيتبول "أيقونة التزحلق على الجليد في فرنسا"، بطلة فرنسا عشر مرات، حمل عنوان "كان صمتا طويلا" اتهمت فيه باير باغتصابها عندما كانت قاصرا بين عامي 1990 و1992 أي بالفترة التي كان عمرها بين 15 و17.

يذكر أن أبيتبول ليست المتزلجة الوحيدة التي خرجت عن صمتها واتهمت باير باغتصابها، فقد قامت هيلين غودار التي مثلت المنتخب الفرنسي نهاية السبعينيات باتهام باير بأنه أرغمها على ممارسة الجنس معه عندما كان عمرها 13 أو 14 عاما.


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