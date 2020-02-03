تصل إلى 40 ألفا.. انخفاض أسعار 14 سيارة

شهدت أسعار 14 سيارة انخفاضًا في الأسبوع الماضي، تنوعت بين سيدان ورياضية متعددة الاستخدامات SUV وهاتشباك وحتى MPV العائلية وضمت علامات أوروبية ويابانية وأمريكية، بتخفيضات وصلت حتى 40 ألف جنيه.



وذكر تقرير نشرته صحيفة المصري اليوم هذه السيارات وهي:



شيفروليه



شيفروليه مصر قررت المشاركة فى موجة تخفيضات الأسبوع الرابع بسيارتها السيدان المستوردة بالكامل ماليبو بتخفيضات ثابتة 20 ألف جنيه لجميع الفئات. ماليبو 2019 أصبحت تقدم بعد التخفيضات بسعر رسمى 369 ألفا و990 جنيها بدلاً من 389 ألفا و990 جنيها، الثانية أصبح سعرها الجديد 399 ألفا و990 جنيها بدلاً من 419 ألفا و990 جنيها، الفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا أصبحت تقدم مقابل 429 ألفا و990 جنيها بدلاً من 449 ألفا و990 جنيها.



بيچو



بيچو مصر كانت من أبرز العلامات المشاركة فى موجة التخفيضات خلال الأسبوع الأخير من يناير بعد أن دخلت القائمة بأربع سيارات كان أولها سيدان بيچو 301 التى خفضت حتى 30 ألف جنيه، وأصبحت تقدم فئتها الأولى مقابل 199 ألفا و990 جنيها بدلاً من 229 ألفا و990 جنيه بتخفيض 30 ألف جنيه وهى أكبر نسبة تخفيض تحصل عليها 301، الفئة الثانية خفضت 8 آلاف جنيه لتباع بسعرها الجديد 231 ألفا و990 جنيه بدلاً من 239 ألفا و990 جنيه، الفئة الثالثة الأعلى تجهيزاً من سيدان بيچو حصلت على تخفيض 10 ألاف جنيه لتقدم بسعر رسمى 259 ألفا و990 جنيه بدلاً من 269 ألفا و990 جنيه.. سيارة بيچو 3008 الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2020 حصلت على تخفيضات ثابتة 20 ألف جنيه لجميع الفئات، و 25 ألف جنيه للفئة الثالثة، وأصبحت تقدم من سعر رسمى 464 ألفا و990 جنيه بدلاً من 484 ألفا و990 جنيه، الفئة الثانية حصلت على نفس نسبة التخفيض وقدمت بسعر رسمى 509 آلاف و990 جنيها بدلاً من 529 ألفا و990 جنيها، الفئة الثالثة من 3008 كان لها النصيب الأكبر من تخفيضات يناير وأصبحت تقدم بسعر رسمى 549 ألفا 990 جنيه بدلاً من 574 ألفا و990 جنيه. الرابعة والأعلى تجهيزا أصابها تخفيضات يناير بـ 20 ألف جنيه لتباع بسعر رسمى 599 ألفا و990 جنيه بدلا من 619 ألفا و990 جنيها.. سيارة الثالثة المخفضة لبيچو كانت الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة 5008 التى حصلت جميع فئاتها على تخفيضات ثابتة 25 ألف جنيه وأصبحت تقدم بسعر رسمى 539 ألفا و990 جنيه بدلاً من 564 ألفا و990 جنيه، الفئة الثانية أصبحت بـ 574 ألفا 990 جنيه بدلاً من 599 ألفا و990 جنيه، الثالثة حصلت على نفس نسبة التخفيض وأصبحت تقدم بسعر رسمى 614 ألفا و990 جنيه، الفئة الرابعة والأعلى تجهيزاً أصبحت بعد التخفيضات تقدم بسعر رسمى 664 ألفا و990 جنيه بدلاً من 689 ألف و990 جنيه.. سيدان بيچو الرياضية 508 طراز 2020 كان لها نصيب كبير من تخفيضات يناير، وحصلت فئتها الأولى على تخفيض 25 ألف جنيه وأصبحت تقدم مقابل 474 ألفا و990 جنيه بدلاً من 499 ألف و990 جنيه، الفئة الثانية خفضت بنفس النسبة لتقدم مقابل 524 ألفا و990 جنيه بدلاً من 549 ألفا 990 جنيه، الفئة الثالثة الأعلى تجهيزاً كان لها النصيب الأكبر من التخفيضات بعد أن قدمت مقابل 599 ألفا و990 جنيه بدلاً من 629 ألفا و990 جنيه بتخفيض 30 ألف جنيه.





كيا

مفاجأة الأسبوع الرابع من يناير كانت تخفيضات كيا مصر على سيارتها الرياضية متعدد الاستخدامات سبورتاج التى وصلت حتى 35 ألف جنيه. سبورتاج أصبحت تقدم بسعر رسمى يبدأ من 394 ألفا و900 جنيه بدلا من 429 ألفا و900 جنيه، بتخفيض 35 ألف جنيه وهو أكبر تخفيض حصلت عليه سيارة كيا.. جميع الفئات الأعلى تجهيزًا خفضتها كيا مصر بنسب ثابتة 25 ألف جنيه لتقدم الفئة الثانية بسعر رسمى 434 ألف و900 جنيه بدلا من 459 ألفا و900 جنيه، والثالثة 444 ألف و900 جنيها بدلاً من 469 ألفا و900 جنيه، والرابعة 474 ألفا و900 جنيه بدلا من 499 ألفا و900 جنيه. الفئة الخامسة أيضًا خفضت بنفس النسبة وأصبح سعرها الرسمى 484 ألفًا و900 جنيه بدلاً من 509 ألفًا و900 جنيه، السادسة سعرها الجديد أصبح 509 ألفا و900 جنيه بدلا من 534 ألفا و900 جنيه، فئة سبورتاج السابعة الأعلى تجهيزا قدمتها كيا مقابل 519 ألفًا و900 جنيه بدلا من 544 ألفا و900 جنيه.



ستروين



سيارات ستروين كان لها دور كبير فى تخفيضات الأسبوع الأخير من يناير بعد أن قررت مجموعة القصراوى تخفيض سيارة سيتروين الرياضية متعددة الاستخدامات C5 حتى 35 ألف، واصبحت السيارة تقدم بسعر رسمى يبدأ من 404 آلاف جنيه بدلا من 439 ألف جنيه، بتخفيض 35 ألف جنيه. الفئة الثانية خفضت بقيمة 25 ألف جنيه لتباع بسعرها الجديد 464 ألف جنيه بدلا من 489 ألف جنيه، الفئة الثالثة والاعلى تجهيزا أصبحت تقدم بسعر رسمى 519 ألف جنيه بدلا من 539 ألف جنيه بتخفيض 20 ألف جنيه.. سيارة سيتروين السيدان سى إليزيه حصلت على تخفيضات ثابتة 5 ألاف جنيه وأصبحت تقدم بسعر رسمى 220 ألف جنيه بدلا من 225 ألف جنيه، والفئة الثانية الأعلى تجهيزا أصبحت تقدم مقابل 250 ألف جنيه بدلا من 255 ألف جنيه.. السيارة الثالثة لستروين التى حصلت على تخفيضات خلال نفس الفترة C4 الكبيرة التى تنتمى لفئة السيارات الـ MPV سباعية المقاعد العائلية وحصلت فئاتها الثلاث على تخفيضات متفاوتة واصبحت تبدأ من 400 ألف جنيه بدلا من 406 ألف جنيه بتخفيض 6 ألاف جنيه، الفئة الثانية خفضت 5 ألاف جنيه لتقدم بسعر جديد 415 ألف جنيه بدلا من 420 ألف جنيه، أعلى فئات C4 تجهيزا خفضت 5 ألاف جنيه سعرها الرسمى أصبح 420 ألف جنيه بدلا من 425 ألف جنيه.



نيسان

لعبت سيارة نيسان الرياضية متعددة الاستخدامات قشقاى دوراً هاماً فى تخفيضات الأسبوع الرابع من يناير بعد أن قررت نيسان مصر تخفيض أسعار فئاتها الثلاث وأصبحت تبدأ من 366 ألف جنيه بدلا من 385 ألف جنيه بتخفيض 19 ألف جنيه، خفضت أيضا فئة قشقاى الثانية 18 ألف جنيه وقدمتها نيسان إيجيبت بسعر جديد 402 ألف جنيه بدلا من 420 ألف جنيه، الفئة الثالثة أصبح سعرها الرسمى 430 ألف جنيه بدلا من 447 ألف جنيه بتخفيض 17 ألف جنيه.



سيات

سيات مصر شاركت بتخفيضات الأسبوع الأخير من يناير بالسيارة الهاتشباك الوحيدة بالقائمة ابيزا، التى حصلت على تخفيضات ثابتة 10 آلاف جنيه. وأصبحت ابيزا تقدم بسعر رسمى 260 ألف جنيه بدلا من 270 ألف جنيه، فئة ابيزا الثانية خفضت بنفس القيمة لتباع بسعر جديد 325 ألف جنيه بدلا من 335 ألف جنيه.



أوبل

سيارات أوپل دخلت قائمة تخفيضات الأسبوع الرابع من يناير بطرازين الأول الرياضية متعددة الاستخدامات جراند لاند والتى شهدت تخفيضات كبيرة وصلت حتى 40 ألف جنيه. جراند لاند أصبحت تقدم من سعر رسمى 419 ألف و990 جنيه بدلاً من 449 ألف و990 جنيه بتخفيض 30 ألف جنيه، الفئة الثانية حصلت على تخفيض 35 ألف جنيه بعد أن قدمت بسعر رسمى 449 ألف و990 جنيه بدلاً من 484 ألف و990 جنيه، الفئة الثالثة والأعلى تجهيزاً حصلت على أكبر نسبة تخفيض بعد أن قدمت بسعر رسمى 489 ألف و990 جنيه بدلاً من 529 ألف و990 جنيه بتخفيض 40 ألف جنيه. كما خفضت خلال نفس الفترة سيدان أوپل الرياضية إنسيجنيا موديل 2020، ووصلت التخفيضات على جميع فئات السيارة الألمانية إلى 40 ألف جنيه أيضاً. سيارة أوپل السيدان موديل 2020 أصبحت تقدم بسعر رسمى يبدأ من 449 ألف و 990 جنيه للفئة الأولى بدلاً من 479 ألف و990 جنيه بتخفيض 30 ألف جنيه، الفئة الثانية خفضت بنفس النسبة لتباع بسعر رسمى 489 ألف و990 جنيه بدلاً من 519 ألف و990 جنيه.



ميتسوبيشى



اختتمت ميتسوبيشى مصر قائمة التخفيضات بالأسبوع الرابع بتخفيضات طالت جميع فئات سيارة ميتسوبيشى إكليبس كروس الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV وقدمت فئتها الأولى بسعر رسمى 380 ألف جنيه بدلا من 400 ألف جنيه بتخفيض 20 ألف جنيه.. فئة إكليبس كروس الثانية حصلت على تخفيض بقيمة 30 ألف جنيه لتباع بسعر رسمى 410 ألف جنيه بدلا من 440 ألف جنيه، الفئة الثالثة حصلت على نفس نسبة التخفيض بعد تقديمها مقابل 440 ألف جنيه بدلا من 470 ألف جنيه، الفئة الرابعة حصلت على تخفيض 30 ألف جنيه ايضا واصبحت تقدم مقابل 475 ألف جنيه بدلا من 505 ألف جنيه.. الفئة الخامسة والاعلى تجهيزا أصبح سعرها الرسمى بعد التخفيضات 510 ألف جنيه بدلا من 535 ألف جنيه بتخفيض 25 ألف جنيه.





