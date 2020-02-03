سحل وضرب.. اعتقال صينية بسبب كورونا يشعل مواقع التواصل

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاعتقال سيدة صينية، رفضت ارتداء قناع الوجه، في أحد المتاجر الصينية، ما دفع رجال الأمن لإخراجها بالقوة، استكمالا لجهود مكافحة فيروس كورونا الجديد المنتشر بالصين.

ويظهر مقطع فيديو، مقاومة السيدة الصينية لضابطين في ممر سوبر ماركت بمدينة شنزن، بمقاطعة قوانغدونج جنوب الصين، بعدما طلب منها بعض المتسوقين ارتداء قناع الوجه أو المغادرة؛ لتندلع مشاجرة بينهم بصقت خلالها السيدة على وجه أحدهم.

وأخذت السيدة تركل ضباط الشرطة عند وصولهم؛ مما اضطرهم لطرحها أرضا؛ فيما تم نقلها إلى مستشفى كانغنينغ.

وأكدت التحاليل عدم إصابتها بفيروس كورونا، وسيتم تسليمها إلى شرطة شنتشن لمزيد من الاستجواب، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت ستُسجن لرفضها ارتداء قناع طبي.


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