مفاجأة.. "فيس بوك" يحارب "كورونا"

03 فبراير 2020 - 11:52 ص

أعلن موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» اعتزامه حذف كل المعلومات الخاطئة بشأن فيروس «كورونا»، بما في ذلك المشاركات الخاصة بالعلاجات ووسائل الوقاية المزيفة.

كما سوف يتم حذف أي محتوى يحاول أن يثني الناس عن تناول الأدوية المقررة.

وقرر الموقع حذف أي هاشتاجات على موقع تبادل الصور إنستجرام وتُستخدم لنشر معلومات مضللة عن تفشي الفيروس.

يُذكر أن فيروس «كورونا» المتحور الجديد انطلق من مدينة ووهان الصينية قبل أيام، وانتشر في كثير من دول العالم في آسيا وأوروبا وأستراليا والشرق الأوسط، وأصاب الفيروس حتى الآن أكثر من 14 ألف شخص في الصين، وأدى إلى وفاة أكثر من 300.