"مكنش هزار".. مفاجأة تقلب الموازين في مقتل نجل مذيعة النهار

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قتل

دي إم سي

النهار

مرة ميمي

كشفت هبة ميمي، شقيقة الإعلامية مروة ميمي، تفاصيل تنشر لأول مرة عن مصرع نجل شقيقتها، إثر إطلاق الرصاص عليه من أحد أصدقائه.

وقالت "ميمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "نجل شقيقتي كان هادئًا ولا يلعب سوى البلايستيشن، وتوفى خلف الباب، وهذا يعني أن الوفاة كانت نتيجة شد وجذب، ولم تكن ناتجة من اللعب مع أصدقائه مثلما قيل".

وأضافت: "مسك مسدس عشان يخوف نجل شقيقتي، فقال له نجل شقيقتي أنا بخاف من المسدسات، فقام صديقه بالجري ورائه بهدف تخويفه، شيء محزن ومؤلم ومش عارفة أقول إيه بصراحة".

فيما كتبت مروة ميمي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة: "عايزه حق ابني، اقفوا معايا، كان رايح يوم إجازته يلعب مع أصحابه بلاي استيشن في منزل صاحبه يعملوا فيه كده يموتوه اقفوا معايا كلكوا، قلبي اتكسر".

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