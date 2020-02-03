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أم كلثوم تتحدى إسرائيل وتغنى النشيد القومي على ضوء الشموع

"والله زمان يا سلاحي"..

أم كلثوم تتحدى إسرائيل وتغنى النشيد القومي على ضوء الشموع

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أم كلثوم
أم كلثوم
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علا خطاب

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ام كلثوم

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والله زمان يا سلاحي

يحل اليوم الإثنين، الموافق 3 فبراير، ذكرى رحيل كوكب الشرق فبراير، حيث رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1975، بعد صراع مع المرض.

وولدت فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي، في محافظة الدقهلية، في 31 ديسمبر 1898م أو رسميًا حسب السجلات المدنية في 4 مايو 1908، واشتهرت أم كلثوم بعدة ألقاب أبرزها: كوكب الشرق وقيثارة الشرق وشمس الأصيل، وغيرها.

وتعتبر أم كلثوم واحدة من أهم وأشهر مطربين القرن العشرين، فهي بدأت مشوارها الفني منذ سن الطفولة، واشتهرت في مصر والوطن العربي.

وفي واقعة غريبة، غنت أم كلثوم نشيد صلاح جاهين "والله زمان يا سلاحي"، في 29 أكتوبر عام 1956، والذي أصبح نشيدا قوميا بعد ذلك، حيث في الليلة الذي أتي به كمال الطويل باللحن حدثت غارة، وحفظت أم كلثوم النشيد على ضوء الشموع.

وحين قررت أن تسجله في محطة الإذاعة بشارع الشريف اعترض أغلب الموسيقيين خوفا من إعلان إسرائيل في وقت سابق، أنها ستضرب محطة الإذاعة، فقررت أم كلثوم أن تسجل النشيد بمفردها.

ورحلت كوكب الشرق، عن عالمنا، في 3 فبراير 1975م بسبب قصور القلب عن عمر يناهز 76 عامًا، تم تشيع جنازتها في مسجد عمر مكرم، فكانت جنازة مهيبة، وتعد من أكبر الجنازات في العالم إذ يُقدر عدد المشيعين بين 2 إلى 4 مليون شخص.

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