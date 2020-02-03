تعاون ثلاثى بين Paymob وتمويلي وAWEF لتمويل 100 مشروع

03 فبراير 2020 - 11:25 ص

وقّعت شركة Paymob، الرائدة في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، اتفاقية تعاون ثلاثي مع شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، وAWEF، صندوق مشاريع المرأة العربية، بهدف تعزيز قدرات رائدات الأعمال في مصر، لتنمية مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في إطار حملة تنموية تحت هاشتاج #AcceptTheChange، وذلك بحضور عمرو أبو العزم، رئيس مجلس إدارة تمويلي والعضو المنتدب، وأحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي لتمويلي والعضو المنتدب، وإسلام شوقي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة Paymob ، وكلوي جيجوين، مدير الشمول الماليالتمويل في مؤسسة AWEF الأفريقية.

وتستهدف الحملة تمكين رائدات الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، وتشجيعهن ومساعدتهن على إنشاء وتعزيز أعمالهم، على أن تستهدف بشكل مبدئي 100 مشروع، من خلال تزويدهن بحلول شركة Paymob للخدمات التكنولوجية المالية وهو الأمر، الذي يساعدهن على نمو أعمالهن وتطويرها في الوقت نفسه.

من جهته أعرب إسلام شوقي، المدير التنفيذي لشركة Paymob ، عن سعادته بالتعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات المصرية ووكالات التنمية لمساعدة رائدات الأعمال في مصر، مشيرا إلى أن Paymob لديها كافة الحلول والخدمات العديدة في مجال المدفوعات الخاصة بالبنوك والشركات والمؤسسات، القادرة على تنمية وتطوير أعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وقال شوقي، إن الشركة لديها اهتمام كبير ومجموعة من الحلول المميزة والتنافسية، التي تأتي في إطار التحول الرقمي، وهو الأمر الذي بدوره يعزز ويمكن من قدرات أصحاب المشروعات من زيادة قاعدة عملائهم والتسهيل عليهم خاصة فيما يتعلق بالمدفوعات الرقمية وما ينعكس إيجابا على إيرادات الأعمال.

ويقوم صندوق مشاريع المرأة العربية بدعم من إدارة التنمية الدولية البريطانية بتقديم خدمات الشمول المالي للفئات المهمشة من السيدات، فيما تساهم شركة «تمويلي» من خلال التعاون في تسهيل الوصول لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من النساء المؤهلات للتعامل مع تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي بدورها تتيح الفرصة أمامهم للاستفادة من تلك الحلول والتسهيلات في مشروعاتهن.

وبدوره أعرب عمرو أبو العزم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر عن سعادته بالتعاون مع Paymob وAWEF لتعزيز قدرات أصحاب المشاريع، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على طرح منتجات جديدة خاصة بالمرأة الفترة المقبلة كجزء من أدوات التمويل الصغير ومتناهي الصغر الخاص بالشركة.

وصرّح أبو العزم بأن هناك التزاماً ذاتياً من شركة تمويلي، بالاهتمام بشريحة المرأة، حيث تستحوذ النساء على 42% من حجم التمويلات، التي منحتها الشركة حتى الآن، وذلك استنادًا إلى الإحصائيات التي تؤكد أن النساء مقترضات جيدات ولديهن التزام بالسداد بموجب الإحساس بالمسؤولية.

ويذكر أن شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر يساهم في رأسمالها كل من شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار، وأيادي للاستثمار والتنمية الى جانب شركة البريد للاستثمار.

يشار إلى أن شركة Paymob هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، بدأت عملها في عام 2015، ويندرج تحتها مجموعة من المنتجات منها ما يختص بالمحافظ الإلكترونية، والتي تم إطلاقها في إبريل 2016، والآخر يختص بخدمات الدفع الإلكتروني وهو الجزء المسؤول عنه شركة أكسبت، والتي تم إطلاقها في منتصف عام 2017، وتعد أحد الشركات التابعة لشركة Paymob ، وتقدم أكسبت خدمات عدة في مجال المدفوعات الخاصة بالبنوك والشركات والمؤسسات، وكذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.