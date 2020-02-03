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الإنتاج الحربي يواجه «سيد البلد» بالسلام

الرياضة

مختار مختار
مختار مختار
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محمد عبد الحارس

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يواجه فريق الإنتاج الحربى نظيره الاتحاد السكندرى فى الخامسة مساء اليوم على استاد السلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام.

مختار مختار مدرب الإنتاج، طالب لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات أمام زعيم الثغر.

فيما شدد طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد على لاعبيه ضرورة توخى الحذر من انتفاضة الإنتاج بعد خسارته من الدراويش.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السادس برصيد 21 نقطة ، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

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