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إصابة خال جلال بأزمة قلبية ونقله للمستشفى

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خالد جلال
خالد جلال
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علا خطاب

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أصيب المخرج خالد جلال، بأزمة قلبية، نقل على أثرها لأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وتم حجزه لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة.

وقد تعرض المخرج خالد جلال لوعكة صحية مفاجئة في الساعات الماضية، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبين إصابته بأزمة قلبية، وتم حجزه على أثرها بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وتحدد لـ خالد جلال عملية جراحية عاجلة لتركيب قسطرة قلبية خلال الساعات المُقبلة، وذلك بعد شعوره بتدهور حالته الصحية في المنزل.

يذكر أن  خالد جلال كان قد اكتشف عددًا كبيرًا من الفنانين وقدمهم فى عروض مسرحية تابعة لمركز الإبداع أبرزهم بيومى فؤاد ومحمد فراج ومحمد ثروت ومحمد عز وغيرهم كثيرون.

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