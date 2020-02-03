الشوباشي: الإخوان عايزين يدمرونا وتصفيتهم حلال

03 فبراير 2020 - 10:16 ص

واصلت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، هجومها على جماعة الإخوان المسلمين، قائلة: "إن أسلوب جماعة الإخوان يعتمد على التضليل والغش والخداع وإنهم يستخدمون أي وسيلة مهما كانت للوصول لأهدافهم".

وأضافت الشوباشي، خلال حوارها لبرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلي، أن الجماعة تستخدم حاجة الشباب المالية وضعف الإيمان والوعي لدى البعض لغسيل أفكارهم.

وتابعت: "عناصر جماعة الإخوان تختار نماذج ضعيفة الإدراك والثقافة والتعليم والإيمان ليستغلوهم في قتل الآخرين وتدمير المجتمع، معقبة: "الإخوان عايزين يدمرونا وتصفيتهم حلال".