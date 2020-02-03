رقم مفجع لقتلي مظاهرات العراق

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متابعات- أمينة عبد العال

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المظاهرات

ما زالت أعداد قتلي المظاهرات في العراق في ازدياد ، ويسقط القتلى و المصابين بالعشرات، وصدرت أمس إحصائية رسمية من دوائر الصحة في المحافظات التي تشهد التظاهرات، منذ 25 أكتوبر وحتى 31 يناير.

وبلغ عدد القتلى حسب الإحصائية 287 من المدنيين و5 من القوات الأمنية،حسبما نشرت وكالة الأبناء العراقية.

وأعلنت أمس مفوضية حقوق الإنسان مساء أمس عن حصيلة جديدة وهي 556 قتيل، لافتة إلي أن الذين سقطوا في التظاهرات منذ 25 أكتوبر الماضي بلغ399 شخص، وأن ضحايا التظاهرات الأولي وحسب تقرير اللجنة التحقيقية بلغ 157 أي أن المجموع الكلي 556 بينهم 13 عنصر أمني، حسبما ذكرت الصحافة العراقية.


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