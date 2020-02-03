"كورنا" اليوم.. وفيات جديدة وطوارئ وترحيل

03 فبراير 2020 - 09:36 ص

بالرغم من أن هناك العديد من طرق الوقاية التي تتخذها الصين إلى جانب توفير الأدوية الممكنة لمكافحة المرض، إلا أن نسبة الوفيات وصلت إلى 56 شخصًا أمس لتصل الحالات إلى 362 حالة حتى الآن، وذلك في مقاطعة "هوبي" بؤرة الوباء في وسط الصين.

وما زالت حالات الإصابة في ازدياد حيث سجلت 2103 حالة جديدة خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي المصابين بالفيروس في الصين إلى 17.237 مصاب، وفي جميع أنحاء العالم وصلت الإصابات إلى 17.370 شفي منها 486.

مصر

أعلنت وزارة الصحة أنه بناء علي تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي فتم إجراء كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال 345 المصريين العائدين من مدينة "ووهان" اليوم علي طائرة من طراز إير باص A330/200 التابعة لشركة سياف التابعة لوزارة الطيران المدني، ليتم نقلهم فور عودتهم إلى مدينة مرسي مطروح 14 يومًا وهي فترة العزل الصحي، في شقق خاصة مجهزة وتليفون محمول بخط اتصال مفتوح للاطمئنان علي ذويهم.

اليابان

أما في اليابان فأكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم، أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها من تفشي الفيروس الجديد، لافتًا إلي أنه تم البدء في تطوير مجموعات اختبار تشخيصي سريع للفيروس، حسبما ذكرت "رويترز".

البرتغال

أعلنت وزيرة الصحة البرتغالية ماراتا تيميدو، أنه تم إجلاء 20 برتغاليًا بينهم برازيليان، من مدينة ووهان الصينية إلى لشبونة في الساعات الأولي من صباح اليوم، في طائرة عسكرية، ووافقوا جميعا علي البقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا كإجراء وقائي، وهو بروتوكول تتبعه الكثير من الدول الأوروبية.

وتعتبر هذه المجموعة جزء من مجموعة أكبر بلغ عددها 250 أوروبيا وصلوا إلى قاعدة عسكرية في جنوب فرنسا.

كندا

أعلنت الخارجية الكندية في بيان لها أنها استأجرت طائرة لإعادة رعاياها العالقين في مدينة"ووهان" والبالغ عددهم 325 كنديًا مقيمين في"هوبي"، إلا أنها ما زالت في الانتظار للحصول علي إن من بكين للهبوط أولا في هانوي بفيتنام ثم تتوجه إلي المدينة الموبوءة، مع تواجد طاقم طبي من القوات المسلحة الكندية ومسئولين من الحكومة.

وأضافت الخارجية أنه سيتم توقيع الكشف الطبي الدقيق علي الكنديين قبل صعودهم إلي الطائرة ثم وضعهم في الحجر الصحي في القاعدة العسكرية "ترينتون" في أونتاريو، لمدة 14 يومًا.