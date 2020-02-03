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السجن 99 عامًا لمغني قتل والدته

قضايا وحوادث

المغنى ووالدته
المغنى ووالدته
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وكالات - أشرف العبساوى

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أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية بشيكاغو حكمًا بالسجن لمدة 99 عامًا على مغني الراب كومان ويلسون، لإدانته بقتل والدته.

وأصدر القاضي في مقاطعة كوك ستانلي ساكس، حكما بسجن مغني الراب، الذي يعرف أيضًا باسم "يونج كيو سي" 99 عامًا، كما قضى بسجن القاتل المأجور يوجين سبنسر لمدة 100 عام بتهمة قتل يولاندا هولمز والدة كومان، في العام 2012.

وقال القاضي ساكس، إن "الكلمة لوصف ما حدث هي قتل الأم، أي أن يقتل المرء والدته"، بحسب ما ذكرت صحيفة شيكاغو صن تايمز الأمريكية.

وأشار القاضي ساكس إلى أن ويلسون كان في الثالثة والعشرين من العمر وقت مقتل هولمز بالرصاص في شقتها في نورث سايد، حيث أمر بقتلها مستعينا بقاتل مأجور.

وأضاف القاضي، خلال الحكم الصادر على مغني الراب، أن الأم هولمز أعطت ابنها كل ما يحتاجه، سيارة وعملا، وأضاف "يمكن القول إنها دللته وأفسدته، فقد أعطت كومان حياة، ولكنه ردّ لها المعروف بأن قتلها".

وأظهرت السجلات أن المغني سحب ما يقرب من 70 ألف دولار من حسابات والدته في الأشهر التي تلت مقتلها، وأنفق المال على الملابس المبهرجة، وعدّل سيارته حيث أضاف أجنحة على مركبته من نوع فورد موستانغ التي اشترتها له الضحية.

وفي مقطع فيديو قام ويلسون بتصويره ونشره على الإنترنت، شوهد وهو يلقي نقودا على معجبيه ويقول إنه يعرف كيفية "رد الجميل" إليهم.


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