الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

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متابعات- أمينة عبد العال

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 3 فبراير ارتفاع طفيف في المعاملات الصباحية حيث سجل 15.81 جنيه.

وسجل الدولار قفي البنك المركزي 15.75 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.85 جنيه، وسجل في البنك الأهلي 15.75 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.85 جنيه.

كما سجل في بنك مصر 15.75 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.85 جنيه، وفي بنك الاسكندرية سجل 15.75 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.84 جنيه.


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