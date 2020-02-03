الدولار يرتفع فى المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم الإثنين 3 فبراير ارتفاع طفيف في المعاملات الصباحية حيث سجل 15.81 جنيه.
وسجل الدولار قفي البنك المركزي 15.75 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.85 جنيه، وسجل في البنك الأهلي 15.75 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.85 جنيه.
كما سجل في بنك مصر 15.75 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.85 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل 15.75 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.84 جنيه.
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