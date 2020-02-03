» مدرب المنتخب: هاني أبو ريدة خدعنا ووضعنا في وجه المدفع

03 فبراير 2020 - 08:34 ص

وجه هاني رمزي - المدرب العام السابق لمنتخب مصر - اتهامات قاسية لاتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة.



وقال "رمزي" في تصريحات تلفزيونية: اتحاد الكرة لم يضع بندا في عقده معنا أثناء تدريب المنتخب بضرورة الحصول على كأس الأمم الأفريقية 2019.



وأضاف: كان الاتفاق ينص على ضرورة تأهل المنتخب لكأس العام 2022 بقطر ، هذا ما تم معي ومع أجيري.



وأردف: فوجئنا بهاني رمزي يغير كلامه معنا بعد استضافة مصر للبطولة وطالبنا بضرورة حصدها .



وتابع: أعترف بفشلي مع منتخب مصر وأتمنى التوفيق له الفترة المقبلة.



