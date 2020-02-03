أحمد الفيشاوي يسرب صورًا محرجة لطليقته هند الحناوي

وكالات - أحمد عادل شعبان
سلمت سناء لحظي - محامية الفنان أحمد الفيشاوي - عددًا من صور لمستندات محرجة تخص طليقته و والدة ابنته "لينا" ، هند الحناوي.
وشرحت سناء لحظي هذه المستندات ، مؤكدة أن أحدهما يثبت الحكم على هند الحناوي بالحبس بعد ضبطها في حالة سُكر ، وأنها هربت إلى إنجلترا لكونها متزوجة من رجل مصري يحمل الجنسية الإنجليزية وليس لتعليم ابنتها لينا.
وأضافت: إقامة لينا مع والدتها في انجلترا مع والدتها غير قانونية لأن الحضانة سقطت عن الأم ، وقد أرسل الفنان أحمد الفيشاوي إنذارات كثيرة لجدة لينا لأمها من أجل ضمها لها دون جدوى.
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