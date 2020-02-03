الخرباوي يوجه اتهاما قاسيا لشيخ الأزهر: فعل معي هذ الأمر

03 فبراير 2020 - 06:54 ص

وجه ثروت الخرباوي - المفكر السياسي - اتهامات قاسية لمشيخة الأزهر وعلى رأسها فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب.



وقال "الخرباوي" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : سألني أصدقاء عن سبب حذف حلقتي في صدى البلد من اليوتيوب، موضوع الحلقة عن التراث وماحدث بين شيخ الأزهر والدكتور الخشت.



وأضاف: يبدو أن المشيخة غضبت من الحلقة رغم أني تكلمت عن الشيخ بأدب واحترام، ولكن الشيخ لايتحمل النقد، فقامت المشيخة بالكلام مع المسئولين عن القناة فتم حذف الحلقة من اليوتيوب.



وكان الخرباوي تحدث عن شيخ الأزهر في الحلقة ، واصفا إياه بأنه "مجرد شخص يمثل مؤسسة الأزهر ولا يمثل الإسلام".



سألني أصدقاء عن سبب حذف حلقتي في صدى البلد من اليوتيوب، موضوع الحلقة عن التراث وماحدث بين شيخ الأزهر والدكتور الخشت،ويبدو أن المشيخة غضبت من الحلقة رغم أني تكلمت عن الشيخ بأدب واحترام،ولكن الشيخ لايتحمل النقد،فقامت المشيخة بالكلام مع المسئولين عن القناة فتم حذف الحلقة من اليوتيوب — Tharwat Elkherbawy (@elkherbawy2) February 3, 2020





