كواليس رحيل "إكرامي" عن الأهلي.. وحقيقة انضمامه للزمالك

03 فبراير 2020 - 12:20 ص

قال طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي السابق، إن شريف إكرامي، يملك تاريخا كبيرا مع النادي الأحمر ومن الصعب انضمامه للزمالك.

وأضاف طارق سليمان، من خلال برنامج «الماتش»، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، :" من الصعب انضمام شريف إكرامي للزمالك في اعتقادي، إنه يملك تاريخًا كبيرًا في الأهلي كما أنه من عائلة أهلاوية ومن الصعب انضمامه للزمالك في الفترة المقبلة".

