  • الإثنين 03 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:43 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شريف إكرامي

كواليس رحيل "إكرامي" عن الأهلي.. وحقيقة انضمامه للزمالك

كورونا

مصري عائد من ووهان يكشف: هذا ما فعلته الدولة معنا

وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة

أطباء في تايلاند يعلنون التوصل لعلاج الفيروس "القاتل"

فيروس كورونا - أرشيفية

هل كورونا جزء من حرب بيولوجية كبرى مخططة؟

كورونا

تفاصيل إجلاء 306 مصريًا من الصين بسبب "كورونا"

أرشيفية

بعد «كورونا».. سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور تثير مخاوف

الذهب

الدولار يفاجئ الجميع ويرتفع إلى هذا الرقم.. والذهب يستقر

عجوز

عجوز بريطانية تطالب بتدخل رئيس الوزراء للزواج من شاب مصري

كوارث الدفايات

«كوارث الدفايات».. الوقاية خير من الموت حرقًا (أهم التحذيرات)

الصين تبني مستشفى لعلاج «فيروس كورونا» خلال 8 أيام

شاهد.. الصين تبني مستشفى لعلاج «فيروس كورونا» خلال 8 أيام

بالفيديو..

كواليس رحيل "إكرامي" عن الأهلي.. وحقيقة انضمامه للزمالك

الرياضة

شريف إكرامي
شريف إكرامي
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

رد فعل «إكرامي» بعد قرار نجله الرحيل عن الأهلي

#

رسالة مؤثرة من رمضان صبحي لـ"إكرامي"

#

مفاجأة.. "شريف إكرامي" يُقرر الرحيل عن الأهلي

#

فايلر يرفض رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

قال طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي السابق، إن شريف إكرامي، يملك تاريخا كبيرا مع النادي الأحمر ومن الصعب انضمامه للزمالك.
وأضاف طارق سليمان، من خلال برنامج «الماتش»، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، :" من الصعب انضمام شريف إكرامي للزمالك في اعتقادي، إنه يملك تاريخًا كبيرًا في الأهلي كما أنه من عائلة أهلاوية ومن الصعب انضمامه للزمالك في الفترة المقبلة".
وأكمل :"من الصعب على إكرامي اختيار ناد آخر، لأن الأهلي مختلف، وهذا سبب عدم عملي في أي ناد بالوقت الحالي، وأعتقد أن الجونة وبيراميدز هما الناديين الأقرب لضم إكرامي في الفترة المقبلة وسيكون له دور مع أحدهما مستقبلًا".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

سجال العلماء

فراج إسماعيل

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "الحجر الصحي" يكشف طرق الوقاية من "كورونا"
» تعرف على خطوات الخروج من القوائم السوداء في البنوك
» الزراعة: زيادة الفحوصات على المنتجات القادمة من الصين
» أول رسالة دكتوراه في مصر عن «محمد صلاح»
» إجراءات صارمة بالدول العربية للتصدي للفيروس القاتل
» كيف أتخلص من حماتى؟!!
» قرار وزاري صادم لآلاف المصريين في السعودية
» الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الاثنين
» أول فيديو للمصريين العائدين من الصين
» تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يومًا
» «رعب كورونا»: اعتقال امرأة.. وحبس أخرى في الصين (فيديو)

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:36

  • عشاء

    19:06

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني