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هل كورونا جزء من حرب بيولوجية كبرى مخططة؟

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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك نوعين من الحروب التي تشن أحدهما حروب بيولوجية والتي تتم في معامل أجهزة استخبارات الدول للبحث على وسيلة للهجوم على دولة معينة، وأشهر مثال لها حرب البراغيث حينما حاول الأمريكان القضاء على الهنود الحمر، وكانوا يلقون عليهم بطاطين بها براغيث، بالإضافة إلى حرب الأفيون الأولى والثانية من دولة ضد أخرى للسيطرة عليها وعلى شعوبها.
وتساءل "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الأحد، هل فيروس كورونا جزء من حرب بيولوجية مخططة من دولة ضد الصين؟، منوهًا بأن هناك العديد من أنواع الحروب البيولوجية التي أدت لدمار وإبادة شعوب مثلما حدث مع الهنود الحمر.
وأضاف: "هل هناك شركات للأدوية وصناعة الأمصال تشن هذا النوع من الحروب البيولوجية للترويج لمصل معين لتحقيق أرباح على حساب هلع وفزع العالم؟"، مؤكدًا أن الحروب البيولوجية أصبحت أكثر دقة وتطور. 

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