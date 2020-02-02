  • الإثنين 03 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:06 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة

أطباء في تايلاند يعلنون التوصل لعلاج الفيروس "القاتل"

فيروس كورونا - أرشيفية

هل كورونا جزء من حرب بيولوجية كبرى مخططة؟

كورونا

تفاصيل إجلاء 306 مصريًا من الصين بسبب "كورونا"

أرشيفية

بعد «كورونا».. سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور تثير مخاوف

الذهب

الدولار يفاجئ الجميع ويرتفع إلى هذا الرقم.. والذهب يستقر

عجوز

عجوز بريطانية تطالب بتدخل رئيس الوزراء للزواج من شاب مصري

كوارث الدفايات

«كوارث الدفايات».. الوقاية خير من الموت حرقًا (أهم التحذيرات)

الصين تبني مستشفى لعلاج «فيروس كورونا» خلال 8 أيام

شاهد.. الصين تبني مستشفى لعلاج «فيروس كورونا» خلال 8 أيام

عمالة مصرية- أرشيفية

قرار وزاري صادم لآلاف المصريين في السعودية

البابا تواضروس

المحكمة تلغي قرارًا للبابا تواضروس وترفض طعنه

بالفيديو..

تعرف على خطوات الخروج من القوائم السوداء في البنوك

آخر الأخبار

البنوك والبورصة
البنوك والبورصة
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك

#

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية

#

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية

#

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية

كشف محمد كفافي، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني، عن تعامل البنوك مع العميل المتحصل على القروض منتظم السداد، والعميل متعثر السداد.
وقال "كفافي"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن العميل الذي استهلك الحد الأقصى الائتماني وحصل على قروض من عدة بنوك لكن منتظم السداد، يستطيع الحصول على قرض آخر بناء على تقرير شركات الاستعلام الائتماني، هذا إذا كان في حدود معدل خدمة الدين من البنك المركزي والذي يُقدر بنحو 50% للقروض الشخصية والسيارات، و40% لقروض التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن العميل مُنتظم السداد إذا حصل على قروض بما يُعادل 50% من دخله لا يستطيع الحصول على قرض مجددًا.
وأضاف أنه بشأن العميل متعثر السداد، هناك عدة طرق في تعامل البنك معه، منها أن إذا تأثر العميل 3 شهور في السداد هذا يكتب سلبيته في التقرير الائتماني عن المتعثر 6 أشهر عن المتعثر سنة، لافتًا أن العميل الذي يتعثر في السداد لمدة 80 يومًا يدخل القائمة السلبية، ويبقى له طريقتين للسداد إما سداد الأقساط كاملة أو جدولتها، لكن غير محظور تمويله.
وأشار إلى أن الشخص المقترض لمبلغ أقل من مليون جنيه وسدد بتسوية مع البنك سيكتب في تقريره الائتماني 5 سنوات سلبية، أما إذا كان أكثر من مليون سيكتب في تقريره الائتماني 10 سنوات سلبية.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

سجال العلماء

فراج إسماعيل

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على خطوات الخروج من القوائم السوداء في البنوك
» الزراعة: زيادة الفحوصات على المنتجات القادمة من الصين
» أول رسالة دكتوراه في مصر عن «محمد صلاح»
» إجراءات صارمة بالدول العربية للتصدي للفيروس القاتل
» كيف أتخلص من حماتى؟!!
» الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الاثنين
» أول فيديو للمصريين العائدين من الصين
» تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يومًا
» «رعب كورونا»: اعتقال امرأة.. وحبس أخرى في الصين (فيديو)
» "صفقة القرن" جاءت بنتيجة عكسية على "نتنياهو"
» أول صور للشاب المصري الذي قتله نجل "أصالة"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:36

  • عشاء

    19:06

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني