إسرائيل تغلق كافة معابرها أمام القادمين من الصين

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الأحد، إغلاق بلاده كافة المعابر الجوية والبرية والبحرية أمام القادمين من الصين؛ تحسبا لتفشي فيروس "كورونا الجديد".
جاء ذلك خلال جلسة عقدها نتنياهو بحضور وزراء ومدراء عامون وممثلين عن جميع الجهات الحكومية المختصة في مدينة القدس، لبحث استعدادات التعامل مع انتشار الفيروس، حسب بيان صدر عن مكتب رئاسة الوزراء.
وقال نتنياهو: "أغلقنا جميع المعابر الجوية والبرية والبحرية أمام القادمين من الصين، هذه إجراءات مؤقتة، كما سنطلع السلطة الفلسطينية على الخطوات الوقائية والصحية التي يجب عليها أخذها بعين الاعتبار".
وأضاف: "هدفنا أولا هو تأجيل وصول الفيروس إلى إسرائيل، وأقول تأجيل لأنه سيصل إلى هنا لا محالة ثم سنجد المصابين ونعزلهم ونعالجهم".
والسبت، منعت السلطات الإسرائيلية 50 مواطنا صينيا من دخول تل أبيب، تحسبا من انتشار فيروس "كورونا الجديد".
وأعلنت السلطات الصينية، اليوم، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس "كورونا الجديد" ارتفع إلى 304، بعدما أودى هذا الفيروس المميت بحياة 45 شخصا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.
وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة العامة في الصين أن وتيرة تفشي الفيروس تسارعت؛ إذ سُجلت 2590 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 14 ألفا و380. 

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