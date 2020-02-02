» الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الاثنين

02 فبراير 2020 - 09:54 م

يسود يوم غد الاثنين طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلاً غائم أحياناً مع شبورة صباحاً، بحسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية.

وبالنسبة للرياح فإنها معتدلة وذلك بالنسبة للوجه البحري.

كما يسود طقس معتدل على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والغردقة، دافئ على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، مع وجود أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية.

وتبلغ درجات الحرارة الصغرى والعظمى كما يلي:

القاهرة "9- 19"

الإسكندرية "13– 19"

قنا "9- 23"

الأقصر "9- 24"

أسوان "9– 23"